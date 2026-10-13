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13 октября, 15:05

Происшествия

Суд вынес приговор жителю Кубани за незаконную покупку краснокнижного осетра

Фото: MAX/"Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Славянский районный суд огласил приговор в отношении Руслана Бугеры за незаконную покупку рыб особо ценных пород – русского осетра, севрюги и амурского осетра, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Суд установил, что в апреле местный житель, зная о занесенных в Красную книгу РФ рыбах, приобрел у неустановленного лица 11 особей русского осетра, 5 особей севрюги и 21 банку икры осетровых видов рыб. В дальнейшем он планировал их перепродать. В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся.

Суд назначил ему принудительные работы сроком на 1 год и 3 месяца с удержанием 5% заработка в доход государства.

Ранее суд оштрафовал жителя Хабаровского края на 1,7 миллиона рублей за то, что он нашел на берегу реки Амур 7,9 килограмма осетровой икры и забрал ее себе. По данным прокуратуры, мужчина из поселка Маго нашел и присвоил себе икру осетра, занесенного в Красную книгу России. Оборот икры и рыбы этого вида запрещен законом.

Государству нанесен ущерб в размере 1,7 миллиона рублей. По иску прокурора суд вынес решение взыскать с нарушителя компенсацию.

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