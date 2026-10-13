Два грибника пострадали при подрыве на неизвестном устройстве в Брянской области

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Два грибника получили ранения при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в лесу Дятьковского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел неподалеку от деревни Верещовки. Пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина, обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Глава региона призвал жителей не ходить в леса в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также на территориях, где действуют официальные ограничения на посещение лесов. Он рекомендовал следить за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями.

Тем временем в Воронежской области после атаки БПЛА пострадали четыре человека. Две женщины в состоянии средней тяжести были госпитализированы, двоим мужчинам помощь оказали на месте. Кроме того, повреждения получили многоквартирные и частные дома, автомобили, нежилые и промышленные здания.