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13 октября, 15:09

Происшествия

В Москве осудили участников разбойного нападения на отделение почты

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд вынес приговор четверым фигурантам дела о разбойном нападении на почтовое отделение в столичном районе Царицыно в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ранее судимый Виктор Федькин, Сергей Москвитин, Регина Шихова и ранее судимая Людмила Кавалдина признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Утром 8 августа прошлого года Федькин и Шихова в масках через служебный вход проникли в помещение почты на улице Медиков. Злоумышленники похитили более 4,8 миллиона рублей и скрылись на автомобиле, которым управлял соучастник. Уголовное дело в отношении водителя выделено в отдельное производство.

После нападения злоумышленники пересели в другую машину под управлением Москвитина. В автомобиле их ожидала Кавалдина, которая арендовала транспортное средство на свое имя. Похищенные деньги были поделены между всеми участниками группы.

Суд приговорил Федькина и Москвитина к 9 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кавалдина получила 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Шихова – 6 лет. Обе женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Москве арестовали двоих мужчин по делу о разбойном нападении на продуктовый супермаркет. Как уточняли в прокуратуре, злоумышленники зашли в здание на Ясеневой улице, взяли с полки алкоголь и, не оплатив товар, попытались выйти. Позднее один из них взял в руку нож, а второй ударил по лицу покупателя, который пытался пресечь их действия.

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