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05 октября, 07:45

Происшествия

Мужчина задержан за разбойное нападение на магазин в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, молодой человек ворвался в торговый павильон, расположенный на улице Горького, достал нож и, перепрыгнув через прилавок, начал угрожать продавцу. Потребовав всю выручку из кассового аппарата, злоумышленник забрал наличные, 4 бутылки спиртного и палку ветчины, после чего скрылся.

Личность нападавшего установили по записям с камер видеонаблюдения. Его задержали около многоэтажного дома, где он арендовал жилье. При обыске в квартире обнаружили похищенные предметы, а орудие преступления нашли и изъяли неподалеку от магазина.

Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на востоке Москвы группа подростков напала на женщину и мужчину, который вступился за нее. После этого нападавшие скрылись. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. Спустя время полицейские установили и задержали четверых подозреваемых по адресам их проживания.

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