В Дагестане мужчина избил знакомого, чтобы получить его Lada Priora

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26-летний житель Дагестана напал на 38-летнего знакомого, чтобы завладеть его машиной Lada Priora и 10 тысячами рублей. Об этом сообщили в МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Семендер, когда потерпевший ехал по своим делам. Нападавший случайно встретил его на дороге и внезапно потребовал отдать транспортное средство. Получив отказ, мужчина начал драку, в ходе которой вытащил из автомобиля документы и наличные.

Владельцу Lada Priora удалось уехать, не потеряв машину. Подозреваемого задержали по статье 91 УПК РФ. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство").

Ранее в Дагестане мужчина во время драки прокусил часть уха другу. Товарищи поссорились в машине, затем остановились на обочине дороги и начали драку. В итоге пострадавший довез оппонента домой, а через два дня тот обратился к врачам.