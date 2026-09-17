Борщ и сырники стали фаворитами русской кухни у иностранных участников МФМ

Фото: ТАСС/Кирилл Казачков

Попробовать российские блюда и сравнить их с привычной национальной кухней смогли участники Международного фестиваля молодежи из разных стран. Своими впечатлениями они поделились с ТАСС.

В числе наиболее понравившихся гостям блюд оказались борщ, щи, омлет и сырники. Также иностранцы оценили пельмени, икру и компот.

Особое место среди понравившихся блюд занял борщ. Елизавета из Белоруссии рассказала, что любит его в варианте, который в детстве готовила мама – с селедкой или салом. Она также вспомнила домашние блины – сначала на сковороде обжаривалось сало, а затем в него заворачивали блины. Еще одним удачным сочетанием девушка назвала картофель с селедкой.

Помимо основных блюд, участники фестиваля положительно оценили российские сладости и выпечку. Среди конфет они выделили "Мишку на севере". Хорошие отзывы получили также пельмени, икра и компот.

Впрочем, некоторые продукты и блюда оказались непривычными или не понравились гостям. В числе неудачных вариантов они назвали холодец и окрошку. Отдельно участники обратили внимание на рис, который в России, по их наблюдениям, готовят без соли, перца и других специй.

Константин из Белоруссии объяснил свои предпочтения тем, что не ест рыбу и вообще не употребляет морепродукты. Ему понравился простой вариант с картофелем и луком, тогда как селедку он не оценил. При этом к остальным блюдам отнесся положительно.

Различия между российской и азиатской кухнями отметили участники из Азии. Уин из Вьетнама рассказал, что местная еда сильно отличается от российской – во вьетнамской кухне блюда, как правило, не такие густые. Несмотря на непривычную консистенцию, вкус предложенной в России еды ему понравился.

У гостей появились и конкретные планы относительно российской кухни после возвращения домой. Они собираются угостить близких пельменями, компотом, щами, куриными наггетсами, омлетом и сырниками. Данна Валентина из Эквадора особенно заинтересовалась компотом и сказала, что хотела бы приготовить его самостоятельно, хотя пока не знает, как это сделать.

В качестве сувенира иностранные участники МФМ также хотят привезти из России матрешки. При этом Ричард из Кении рассказал, что уже успел отведать в стране блюда своей национальной кухни, однако многие российские блюда ему еще нужно попробовать.

Ранее сообщалось, что МФМ в Екатеринбурге собрал делегации из 191 страны. Всего мероприятие посетили 10 тысяч гостей, для которых организовали 27 тысяч экскурсий. Опубликованный иностранными участниками контент набрал более 1,5 миллиарда просмотров.

Председатель организационного комитета МФМ Сергей Кириенко также заявил, что после фестиваля 95% его гостей положительно относятся к России, причем почти 70% оценивают страну очень положительно. За пять дней мероприятия доля таких отзывов увеличилась на 25%.