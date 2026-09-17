Песни Эда Ширана сняли с эфира радиостанции после бойкота артистов

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Ирландская радиостанция Classic Hits Radio сняла с эфира песни британского исполнителя Эда Ширана на фоне скандала вокруг его стадионного тура Loop. Об этом сообщает metro.co.uk.

Причиной стало решение организаторов тура убрать из числа разогревающих артистов рэпера Маклемора после того, как он выступил с речью в поддержку Палестины. В знак солидарности от участия в оставшихся концертах отказались и все остальные музыканты.

По данным СМИ, к снятию рэпера с тура причастен владелец площадки Роберт Крафт, который выступает как сторонник Израиля.

Один из руководителей Classic Hits Radio Дэйв Келли подчеркнул, что решение радиостанции не стоит расценивать как личную оценку творчества Ширана.

"Как независимая ирландская радиостанция мы считаем важным прислушиваться к аудитории и поддерживать артистов, которые принимают решения, руководствуясь собственными убеждениями", – пояснил он.

Ранее участников группы Massive Attack после концерта задержала полиция Сингапура из-за пропалестинских лозунгов от зрителей. По словам артистов, их допросили, провели обыск в гостиничном номере и временно изъяли паспорта. При этом музыканты заявили, что лозунги были спонтанной инициативой поклонников.