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17 сентября, 17:20

Культура

Актрису Наталью Данилову похоронили на Старом кладбище Гатчины

Фото: legion-media.com/Persona Stars/046

Заслуженная артистка России Наталья Данилова похоронена на Старом кладбище Гатчины. Об этом ТАСС рассказал народный артист России Николай Буров.

По его словам, место захоронения выбрано неслучайно: рядом покоятся бабушка, дедушка и мать актрисы. Сама Данилова очень любила этот город, так как проводила там детство.

Буров добавил, что артистка просила никому не сообщать о похоронах. Сам он узнал об этом от волонтера православной организации, помогавшей актрисе.

О смерти Даниловой стало известно 16 сентября. Ей было 70 лет.

Артистка обрела известность после исполнения роли Вари Синичкиной в фильме "Место встречи изменить нельзя". После учебы она играла в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, затем работала в "Приюте комедианта", а в 2001 году перешла в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской.

Зрителям она также запомнилась по роли Настасьи Филипповны в постановке "Идиот", императрицы Екатерины в "Шуте Балакиреве". Последний раз она вышла на сцену в роли Иды в спектакле "С тобой и без тебя".

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