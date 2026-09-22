Собянин: около 56 тыс школьников учатся в предпрофессиональных классах Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В этом учебном году в предпрофессиональных классах столичных школ обучаются почти 56 тысяч старшеклассников. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По его словам, это свыше половины всех учеников 10–11-х классов и почти на 20% больше, чем годом ранее. Предпрофессиональные классы существуют уже более чем в 75% школ Москвы.

Мэр добавил, что это помогает школьникам определиться с будущей профессией. Ученики сосредотачивают внимание на профильных предметах, практикуются в колледжах, занимаются проектами и исследованиями, а также ходят на экскурсии в разные компании.

Всего существует 6 классов: инженерный, ИТ, медицинский, предпринимательский, медиа и психолого-педагогический. С проектом сотрудничают более 400 компаний и предприятий, свыше 40 университетов, около 40 колледжей и 2 научные организации.

Градоначальник отметил успехи учащихся предпрофессиональных классов. Например, на ЕГЭ по профильной математике они в среднем получают 80 баллов, по физике – 78,5, по информатике – 77. А первая ученица, получившая 500 баллов за 5 предметов, выпустилась из инженерного класса школы № 1409.

Ранее стало известно, что в столичных школах начали расширять программу профориентации. Теперь она будет распространяться и на учащихся 8-х классов. Одной из главных площадок стал центр "Профессии будущего", где подростки в интерактивном формате, включая VR и 5D-кинотеатр, примеряют на себя разные специальности.

