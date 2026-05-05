В кинопарке "Москино" началась практика для учеников столичных медиаклассов

Учащиеся предпрофессиональных медиаклассов столичных школ теперь могут пройти практику в кинопарке "Москино". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что система предпрофессиональных классов в Москве развивается уже более 10 лет. Это помогает школьникам определиться с будущей профессией благодаря прохождению практики. Они посещают реальные площадки и получают новые знания от специалистов интересующей их сферы.

В медиаклассах сейчас учатся свыше 6 тысяч подростков. В кинопарке "Москино" они знакомятся со всеми этапами создания медиаконтента. У них есть возможность узнать, как снимать видео, брать интервью, монтировать продукт. Кроме того, во всем этом можно поучаствовать.

"Это уникальная возможность не только прикоснуться к истории кино, но и получить практические навыки, которые помогут при поступлении в профильные вузы", – отметила заммэра.

Ракова добавила, что кинопарк могут посещать не только школьники, но и студенты московских киноколледжей. Для них проводят экскурсии, а также дают возможность создать собственные проекты.

Ученики могут увидеть 9 площадок, которые воссоздают, например, средневековый город, палаты русских князей, Москву 1920–1930-х годов. Кроме того, кинопарк устраивает встречи с профессионалами индустрии.

Помимо этого, медиаклассы сотрудничают с 21 вузом, создавая совместные проекты, снимая рекламу и даже кино. Все это позволяет школьникам параллельно с учебой осваивать первую профессию.



Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в прошлом году на площадках городского кинокластера и улицах столицы было снято 870 проектов. Это на 38% больше, чем в 2024-м.

Среди основных событий отмечены выпуск первого игрового фильма Киностудии имени М. Горького при поддержке города, завершение второго этапа создания кинопарка "Москино" и проведение Московской международной недели кино, которая собрала свыше 700 тысяч участников и делегатов из десятков стран.