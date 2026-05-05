Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 09:51

Общество

В кинопарке "Москино" началась практика для учеников столичных медиаклассов

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Учащиеся предпрофессиональных медиаклассов столичных школ теперь могут пройти практику в кинопарке "Москино". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что система предпрофессиональных классов в Москве развивается уже более 10 лет. Это помогает школьникам определиться с будущей профессией благодаря прохождению практики. Они посещают реальные площадки и получают новые знания от специалистов интересующей их сферы.

В медиаклассах сейчас учатся свыше 6 тысяч подростков. В кинопарке "Москино" они знакомятся со всеми этапами создания медиаконтента. У них есть возможность узнать, как снимать видео, брать интервью, монтировать продукт. Кроме того, во всем этом можно поучаствовать.

"Это уникальная возможность не только прикоснуться к истории кино, но и получить практические навыки, которые помогут при поступлении в профильные вузы", – отметила заммэра.

Ракова добавила, что кинопарк могут посещать не только школьники, но и студенты московских киноколледжей. Для них проводят экскурсии, а также дают возможность создать собственные проекты.

Ученики могут увидеть 9 площадок, которые воссоздают, например, средневековый город, палаты русских князей, Москву 1920–1930-х годов. Кроме того, кинопарк устраивает встречи с профессионалами индустрии.

Помимо этого, медиаклассы сотрудничают с 21 вузом, создавая совместные проекты, снимая рекламу и даже кино. Все это позволяет школьникам параллельно с учебой осваивать первую профессию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве в прошлом году на площадках городского кинокластера и улицах столицы было снято 870 проектов. Это на 38% больше, чем в 2024-м.

Среди основных событий отмечены выпуск первого игрового фильма Киностудии имени М. Горького при поддержке города, завершение второго этапа создания кинопарка "Москино" и проведение Московской международной недели кино, которая собрала свыше 700 тысяч участников и делегатов из десятков стран.

Собянин: на кинозаводе "Москино" появится павильон для подводных съемок

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика