Сергунина рассказала о популярных у профсообщества сервисах платформы "Москино"

Фото: пресс-служба Депкульта

С января по март 2026 года кинопроизводители воспользовались цифровой платформой "Москино" свыше 40 тысяч раз. Это в полтора раза больше, чем показатели аналогичного периода 2025-го. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Представленные на платформе сервисы значительно упрощают съемочный процесс. С их помощью можно найти нужных специалистов, подобрать подходящие локации и реквизит. Чаще всего создатели фильмов и сериалов интересуются арендой павильонов и другими услугами кинопарка и кинозавода "Москино", – рассказала заммэра.

Съемочным группам доступно для бронирования около 700 пространств. В их числе улицы, парки, скверы, вокзалы, культурные учреждения, усадьбы, павильоны Киностудии Горького, а также площадки кинозавода и кинопарка "Москино" – по ним в прошлом году появились 3D-туры, что дополнительно экономит время на этапе подготовки.

Каталог реквизита насчитывает 65 тысяч единиц. Это современные и исторические костюмы, мебель, бутафория, техника и прочие предметы разных эпох.

Отдельный раздел посвящен тому, как построить карьеру в индустрии. В нем представлены программы профильных учебных заведений, курсы для актеров, сценаристов, монтажеров, операторов и других специалистов.

С согласованием съемок в городе помогает кинокомиссия "Москино". Только за первый квартал 2026 года в нее обратились больше 750 раз. При ее поддержке созданы такие картины, как "Мастер и Маргарита", "Холоп-2", "Летучий корабль", "Москва слезам не верит. Все только начинается".

Сайт работает еще на 6 иностранных языках, что позволяет пользоваться его возможностями и зарубежным компаниям.

Помимо инструментов для производства фильмов, на платформе есть полезные сервисы для любителей кино и туристов. Пользователи могут записаться на экскурсии и мастер-классы, найти анонсы творческих встреч и других событий, купить билеты на сеансы кинотеатров сети "Москино" – этот раздел добавили в 2025 году.

Ранее специалисты "Виртуальной студии Горького 55.8" продемонстрировали возможности применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве. С помощью нейросетей они заменили бетонный пол в съемочном павильоне на сгенерированную картинку. В ходе эксперимента актер находился в павильоне с LED-экранами, на которых выводилось изображение джунглей, созданных в движке Unreal Engine.