Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 09:17

Транспорт

Движение временно ограничено на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно ограничили на улицах столицы из-за Московского полумарафона с забегом на дистанцию 5 километров. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, в субботу, 25 апреля, ограничения будут действовать на Университетской площади до 21:00 и на улице Косыгина до 15:00. На участках ограничений также временно запрещена парковка.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Московский полумарафон продлится два дня – 25 и 26 апреля. В программу включены дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги. В воскресенье, 26 апреля, из-за полумарафона на 21,1 километра также временно перекроют ряд улиц и набережных.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые. Ожидаются бегуны из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.

Кроме того, в рамках полумарафона пройдет этап кубка для бегунов в возрасте от 35 лет. Специальный кубок учрежден Беговым сообществом.

