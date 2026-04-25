Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

25 апреля, 05:38

Политика

В МИД РФ заявили, что встреча экспертов "ядерной пятерки" пройдет в Нью-Йорке

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Эксперты стран "ядерной пятерки" проведут встречу на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке. Об этом рассказал глава делегации РФ на конференции, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

По его словам, согласование соответствующих контактов еще ведется. Белоусов напомнил, что формат "ядерной пятерки" создавался для того, чтобы обсуждать вопросы, входящие в повестку дня обзорного процесса ДНЯО. В связи с этим обзорные конференции по договору являются естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами.

"Но на окончательные понимания по организационным модальностям и содержательному наполнению таких контактов страны-участницы данного формата выходят в рабочем порядке непосредственно накануне соответствующих мероприятий с учетом всех привходящих факторов и актуальных реалий", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который допускает возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия в стране. Инициатива касается ситуаций, связанных с обороной государства и сотрудничеством в рамках НАТО.

По мнению экспертов, Россия может принять зеркальные меры в случае размещения ядерного оружия в Финляндии, установив ядерные ракетные системы на территории Республики Карелия или Ленинградской области.

