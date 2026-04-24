Уголовное дело возбуждено после ДТП с фурой в Ленобласти

Уголовное дело возбуждено после столкновения автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, расследование будет вестись по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Авария с участием фуры и автобуса произошла вечером 24 апреля Сяськелевском сельском поселении, на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023. В салоне автобуса находились 11 человек. Из них 1 погиб, остальные госпитализированы. Движение на месте ДТП перекрыто, причины случившегося установят сотрудники ГИБДД.

До этого автобус съехал с дороги и врезался в дерево в Железногорске Красноярского края. В результате 9 человек получили травмы, их доставили в больницу. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.