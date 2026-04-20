Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровске

Пассажирский автобус в Хабаровске совершил наезд на световую опору. В результате получили травмы пять человек, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края.

Все пострадавшие были госпитализированы. Как рассказал ТАСС представитель регионального управления ГИБДД, серьезные травмы получила девочка 2009 года рождения – у подростка выбиты зубы. У остальных госпитализированных выявлены ушибы различной степени тяжести.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение.

