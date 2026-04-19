11 автомобилей столкнулись на трассе А-350 в Забайкалье

Фото: МАХ/"Полиция Забайкалья"

11 автомобилей столкнулись на федеральной трассе в Забайкальском крае. В результате обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла на 218-м километре трассы А-350 Чита – Забайкальск в Могойтуйском районе. Предварительной причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия собственникам автомобилей причинен материальный ущерб", – говорится в сообщении.

Ранее на 417-м километре федеральной трассы А-350 Чита – Забайкальск произошла авария с участием пассажирского автобуса. В нем находились 40 человек. Группа туристов из Китая направлялась из Маньчжурии в Читу.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением, допустил съезд транспортного средства с проезжей части и последующее опрокидывание. В результате погибли два человека, еще 14 пострадали.

По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела. Водитель автобуса заключен под стражу.

