18 апреля, 13:19
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкалье возросло до 14 человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В их числе оказались 13 пассажиров и водитель. Все они в настоящее время находятся в медицинских учреждениях.
Сейчас на месте аварии продолжают работать полицейские, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Также к работе подключились и следователи, которые организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.
В свою очередь, прокуратура намерена оценить соблюдение правил дорожного движения и требований к перевозке пассажиров.
"При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", – уточнили в телеграм-канале надзорного органа.
Вместе с тем представитель министерства по планированию и развитию региона в беседе с ТАСС раскрыл подробности ДТП. По данным ведомства, попавший в аварию автобус перевозил граждан Китая, следовавших из Маньчжурии в Читу. Всего в салоне находилось 40 человек.
В связи с этим министерство взяло под контроль оказание иностранцам всесторонней помощи, задействовав в процессе и другие государственные структуры. В частности, пострадавшим организованы услуги переводчиков.
Об аварии стало известно утром 18 апреля. Инцидент произошел на 417-м километре федеральной автодороги А-350 Чита – Забайкальск вблизи станции Харанор. Водитель транспортного средства потерял контроль, из-за чего вылетел с дороги и перевернулся.
Изначально сообщалось о 10 пострадавших, для которых готовили борт санавиации для транспортировки в Читу. Также известно об одном погибшем.
На Ленинском проспекте в Москве автобус столкнулся с мусоровозом