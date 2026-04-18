Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 14

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкалье возросло до 14 человек, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В их числе оказались 13 пассажиров и водитель. Все они в настоящее время находятся в медицинских учреждениях.

Сейчас на месте аварии продолжают работать полицейские, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Также к работе подключились и следователи, которые организовали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, добавили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

В свою очередь, прокуратура намерена оценить соблюдение правил дорожного движения и требований к перевозке пассажиров.

"При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования", – уточнили в телеграм-канале надзорного органа.

Вместе с тем представитель министерства по планированию и развитию региона в беседе с ТАСС раскрыл подробности ДТП. По данным ведомства, попавший в аварию автобус перевозил граждан Китая, следовавших из Маньчжурии в Читу. Всего в салоне находилось 40 человек.

В связи с этим министерство взяло под контроль оказание иностранцам всесторонней помощи, задействовав в процессе и другие государственные структуры. В частности, пострадавшим организованы услуги переводчиков.

Об аварии стало известно утром 18 апреля. Инцидент произошел на 417-м километре федеральной автодороги А-350 Чита – Забайкальск вблизи станции Харанор. Водитель транспортного средства потерял контроль, из-за чего вылетел с дороги и перевернулся.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, для которых готовили борт санавиации для транспортировки в Читу. Также известно об одном погибшем.