Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы в Огайо

Фото: AP Photo/Paul Sancya

Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в американском городе Толидо, штат Огайо. Об этом заявил замглавы местного отделения полиции Джозеф Хеффернан, передает РИА Новости.

По его словам, двое из 12 человек находятся в критическом состоянии. Хеффернан добавил, что стрелявших было двое. Он предположил, что злоумышленники стреляли друг в друга. Их розыск продолжаются.

Стрельба произошла в Огайо рядом с местом проведения фестиваля Old West End вечером 6 июня по местному времени (в ночь на 7 июня по московскому). Все пострадавшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

Ранее один человек погиб и еще трое пострадали в результате стрельбы на школьном выпускном в Фейрфилде в американском штате Калифорния. По данным СМИ, огонь открыли сразу после завершения церемонии на парковке у школы. Пострадавшие доставлены в больницу.

