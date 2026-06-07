Движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничат 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц в центре Москвы в воскресенье, 7 июня. Это связано с проведением "Красочного забега", передает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, с 03:00 до 14.00 нельзя проехать по части Цветного бульвара, а с 06:00 до 14:00 – по Олимпийскому проспекту от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в сторону области.

Кроме того, с 07:00 до 13:00 движения нет:



на Олимпийском проспекте от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова по направлению в центр;

на Олимпийском проспекте от улицы Дурова до Трифоновской улицы;

на улице Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади;

на Делегатской улице от улицы Дурова до Самотечной улицы;

на боковом проезде внешней стороны Самотечной эстакады в районе пересечения с Олимпийским проспектом.

Также с 07:00 до 14:00 закрыты два участка Цветного бульвара – от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади по направлению в центр и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка. До окончания забега на всех перекрытых участках нельзя припарковаться.

Участникам Красочного забега предстоит пробежать 5 километров от спорткомплекса "Олимпийский" до Цветного бульвара в районе Трубной площади. В специальных зонах на маршруте спортсменов будут осыпать красками. Судьи определят первую тройку мужчин и женщин.