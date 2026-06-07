Четыре человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Ставропольском крае

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Ставрополья"

Четыре человека погибли и один пострадал в результате столкновения трех автомобилей в Ставропольском крае. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 7 июня на 128-м километре автодороги Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды. По предварительной информации, 80-летний водитель Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2104 и Hyundai.

"В результате ДТП водитель и два пассажира Granta, а также один пассажир Hyundai погибли на месте происшествия. Водитель иномарки с травмами госпитализирован", – говорится в сообщении в канале ведомства в МАХ

Ранее сообщалось, что в Кузбассе произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, включая одного ребенка. Аварию устроил 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель и трое пассажиров скончались на месте, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц. Назначен ряд экспертиз.