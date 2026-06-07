Женщина и ее внук погибли в бане в Кемеровской области

Фото: МАХ/"Следком Кузбасса"

Женщина и ее внук погибли в частной бане в Гурьевске Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По предварительной информации, инцидент произошел 6 июня, когда трое детей приехали в гости к бабушке. Старший ребенок зашел в баню и дотронулся до провода механического термометра, который находился под напряжением. Младший из подростков позвал на помощь. Женщина пыталась спасти внука, но они оба погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначен ряд экспертиз для определения исправности электропроводки и оборудования, а также для установления обстоятельств произошедшего.

По данному факту прокуратура Кузбасса начала проверку. Также ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Ранее 12-летнего мальчика ударило током во Владимирской области. Он дотронулся до провода, свисавшего со столба электропередачи, во время прогулки с бабушкой. Спасти подростка не удалось.

