07 июня, 15:57Происшествия
Женщина и ее внук погибли в бане в Кемеровской области
Фото: МАХ/"Следком Кузбасса"
Женщина и ее внук погибли в частной бане в Гурьевске Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По предварительной информации, инцидент произошел 6 июня, когда трое детей приехали в гости к бабушке. Старший ребенок зашел в баню и дотронулся до провода механического термометра, который находился под напряжением. Младший из подростков позвал на помощь. Женщина пыталась спасти внука, но они оба погибли.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначен ряд экспертиз для определения исправности электропроводки и оборудования, а также для установления обстоятельств произошедшего.
По данному факту прокуратура Кузбасса начала проверку. Также ведомство контролирует расследование уголовного дела.
Ранее 12-летнего мальчика ударило током во Владимирской области. Он дотронулся до провода, свисавшего со столба электропередачи, во время прогулки с бабушкой. Спасти подростка не удалось.