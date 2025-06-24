Школьника смертельно ударило током в лесу во Владимирской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Во Владимирской области в Ковровском районе 12-летнего мальчика ударило током во время прогулки в лесу, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Несчастный случай произошел 22 июня возле деревни Ельниково. По данным местных СМИ, школьник гулял в лесу вместе с бабушкой. Как сообщает СК, в какой-то момент он дотронулся до провода, который свисал со столба электропередачи. Отмечается, что конструкция находилась в 1,5 метра от земли.

Ведомство добавило, что спасти ребенка не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В начале июня стало известно, что в Белгородской области погибла 13-летняя девочка. Во время игры на территории контактного фонтана ее ударило током. Прокуратура Белгородской области начала проверку произошедшего, ход и результаты расследования находятся на контроле ведомства.