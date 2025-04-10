Подмосковные врачи спасли шестнадцатилетнего зацепера после мощного удара током

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

16-летний юноша получил сильнейший удар током во время опасной поездки на поезде. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

С тяжелыми ожогами и контузией его доставили в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Врачи провели серию операций по очищению ран и восстановлению кожи, назначили антибактериальную терапию.

После восьми месяцев интенсивного лечения подростка выписали из стационара. Теперь ему предстоит длительная реабилитация.

В пресс-службе Минздрава предупредили, что зацепинг – крайне опасное и незаконное занятие, которое может привести не только к тяжелым травмам, но и к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что врачи спасли семилетнюю девочку, которая проглотила пятирублевую монету. Она жаловалась на тошноту, болезненное глотание и повышенное слюноотделение. Медики экстренно выполнили эндоскопическую операцию по удалению инородного тела.