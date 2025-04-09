Московские врачи спасли зрение подростку, который 3 месяца не снимал линзы

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

В Москве врачи клинического центра имени Рошаля спасли зрение 16-летнему юноше. С жалобами на резкую боль в глазах, светобоязнь и помутнение зрения его доставили на скорой в клинику. Выяснилось, что пациент не снимал линзы три месяца, сообщила пресс-служба центра в телеграм-канале.

Медики диагностировали у подростка в левом глазу язву роговицы, а в правом – тканевую ворсинку.

Лечащий врач Ксения Тараскова рассказала, что из-за язвы был высокий риск перфорации, расплавления слоев роговицы. Это, по словам медика, могло привести к воспалению и даже слепоте.

Как сообщили в центре, пациенту провели антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии. Ворсинку из правового глаза врачи удалили с помощью специального инструмента – "Копья".

"Благодаря своевременно начатой терапии пациенту стало легче, появилась положительная динамика, спал отек, а также уменьшились боли", – отметила Тараскова.

По информации пресс-службы клиники, около полугода подросток будет придерживаться строгого режима амбулаторной терапии. Также ему придется отказаться от линз минимум на 6 месяцев.

Ранее в клинике спасли ребенка с иголкой в стопе. Мальчик травмировался во время игры. Он вскрыл упаковку, в которой лежали иголки для вырезания узоров на печенье. В процессе занятия он случайно наступил на острый предмет.