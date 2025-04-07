Московские врачи спасли ребенка с иголкой в стопе

Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 10-летнего ребенка, наступившего на иголку. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы аккуратно достали иголку специальным инструментом "Москит". Процедура длилась не больше трех минут и прошла успешно", – пояснил заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.

По информации телеканала, мальчик травмировался во время игры. Он вскрыл упаковку, в которой лежали иголки для вырезания узоров на печенье. В процессе занятия он случайно наступил на острый предмет.

Через некоторое время пациента отпустили домой.

Ранее врачи клиники доктора Рошаля спасли 11-летнего ребенка, который проглотил 5-сантиметровый карандаш. Школьник жаловался на боли в области живота. По его словам, карандаш, зажатый в зубах, он проглотил случайно во время урока, когда хотел откашляться.