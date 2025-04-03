В Долгопрудном медики спасли мужчину с крупным новообразованием на шее

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Врачи Долгопрудненской больницы спасли 26-летнего мужчину с аномалией развития жаберных щелей. Новообразование на шее пациента было покрыто капсулой, а внутри образовалась жидкость. Об этом сообщает телеканал "360".

Пару лет назад молодой человек заметил у себя на шее припухлость. Через некоторое время образование начало увеличиваться и мешать ему.

По данным медиков, такие доброкачественные опухоли появляются из-за нарушений эмбрионального развития.

"Мы аккуратно выделили его среди окружающих кровеносных сосудов и удалили. Фрагменты образования были отправлены на гистологическое исследование", – рассказал заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Образование было размером восемь на пять сантиметров. Оно сдавливало сосуды и пищевод, а также затрудняло приток крови к мозгу.

Через несколько дней после операции мужчину выписали.

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