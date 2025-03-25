25 марта, 14:59Общество
Подмосковные врачи спасли женщину с куском угля в носу
Фото: mz.mosreg.ru
Врачи Долгопрудненской больницы спасли 42-летнюю женщину, у которой в носу застрял кусок угля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.
Женщина обратилась в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, которое наблюдает порядка года. Она указала на сильные выделения из носа и неприятный запах. Медики провели обследование. В итоге специалисты обнаружили у пациентки инородное тело в носовой полости.
В результате врачам удалось вытащить по частям во время 40-минутной операции уголь, застрявший в грибковых наростах.
"Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь все же каменный", – отметил заместитель главврача больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Главврач также рассказал, что пациентка не смогла вспомнить, как уголь попал ей в нос. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, поэтому ее уже выписали на амбулаторное лечение.
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