Подмосковные врачи спасли женщину с куском угля в носу

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Врачи Долгопрудненской больницы спасли 42-летнюю женщину, у которой в носу застрял кусок угля. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на подмосковный Минздрав.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на затрудненное дыхание, которое наблюдает порядка года. Она указала на сильные выделения из носа и неприятный запах. Медики провели обследование. В итоге специалисты обнаружили у пациентки инородное тело в носовой полости.

В результате врачам удалось вытащить по частям во время 40-минутной операции уголь, застрявший в грибковых наростах.

"Определить, древесный или каменный уголь застрял в носовом ходе женщины, визуально не удалось. Но, судя по крепости извлекаемых частиц, можно подозревать, что уголь все же каменный", – отметил заместитель главврача больницы по хирургии Евгений Кутырев.

Главврач также рассказал, что пациентка не смогла вспомнить, как уголь попал ей в нос. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, поэтому ее уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске исправили ступню семимесячному мальчику, который родился с восемью пальцами на ноге. Медики решили удалять сверхкомплектные фаланги и плюсневые кости, начиная с 2-го пальца. Такой подход помог сохранить функциональность ноги и восстановить ее естественные размеры без чрезмерного повреждения тканей.

Проведение операции осложнялось тем, что после нее на коже мог остаться рубец, из-за которого образовалась бы деформация стопы. В связи с этим врачи также провели кожную пластику. В результате к концу первого года жизни стопа должна полностью восстановиться, а кости – занять правильное положение.

