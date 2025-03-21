Столичные врачи восстановили руку пациента с помощью элемента кости из ноги

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Врачи-травматологи ГКБ имени В. М. Буянова восстановили руку пациента с помощью элемента кости из ноги, сообщает пресс-служба Депздрава Москвы.

По данным ведомства, в больницу за консультацией обратился мужчина. Выяснилось, что четыре месяца назад он перенес экстренную операцию из-за открытого перелома лучевой кости руки.

Перед выпиской пациенту медики наложили аппарат внешней фиксации для стабилизации костных элементов руки на время заживления раны. После восстановления ему была показана плановая операция и остеосинтез – фиксация пораженной кости с помощью металлических элементов.

Во время подготовки к хирургическому вмешательству врачи провели мужчине КТ пораженной руки и обнаружили в ней крупный дефект костной ткани. Устранить его можно было иссечением пораженного участка, однако это бы привело к укорочению руки на шесть сантиметров и нарушению ее сгибательно-разгибательной функции, пояснили в Депздраве.

Для сохранения анатомии руки хирурги решили провести высокотехнологичную реконструктивную операцию. Они восстановили руку с помощью костного ауто-трансплантата, взятого из малоберцовой кости ноги пациента.

"Такая операция впервые была выполнена в стенах ГКБ имени В. М. Буянова. Операция длилась более 3 часов и закончилась успешно", – добавили в медучреждении.

Иссечение фрагмента кости из ноги не повлияло на функционирование конечности: на следующий день после хирургического вмешательства мужчина смог полноценно ходить, а через несколько дней был выписан домой.

Ранее врачи ГКБ имени Вересаева удалили 62-летней пациентке опухоль на левом предсердии. Диаметр новообразования составлял около трех сантиметров. Оно представляло опасность из-за того, что оторванные частицы опухоли могли закупорить сосуды, приведя к инфаркту или инсульту.

Операция длилась около двух часов и завершилась успешно. Через несколько дней женщину выписали.