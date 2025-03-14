Врачи спасли москвичке руку после сложного перелома предплечья

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Врачи флагманского центра НИИ имени Склифосовского спасли 44-летней москвичке руку после сложного перелома предплечья. Об этом Москве 24 рассказали в департаменте здравоохранения.

Отмечается, что женщина получила перелом после того, как ночью упала со стула, когда пыталась закрыть окно в сонном состоянии. После госпитализации врачи диагностировали пациентке сложный многооскольчатый перелом лучевой и локтевой костей левого предплечья.

На следующий день травматологи провели женщине операцию, во время которой им удалось собрать осколки и восстановить целостность костей при помощи пластин и винтов. Установленная конструкция удержит отломки в правильном анатомическом положении, что позволит кости правильно срастись.

Женщину выписали из больницы уже на вторые сутки, далее ее ждет реабилитация.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии клиники доктора Рошаля спасли 16-летнего подростка от редкого нервно-мышечного заболевания пищевода. Мальчик обратился в клинику с жалобами на боль в груди, кашель, потерю веса и постоянное чувство "застрявшей еды" в пищеводе.

Врачи предположили, что это заболевание могло появиться у ребенка из-за сильного стресса. Медики за час сделали пациенту пероральную эндоскопическую миотомию (безоперационная процедура, которая выполняется без разреза какой-либо поверхности человеческого тела. – Прим. ред.): под общим наркозом рассекли мышцы пищевода, восстановив прохождение еды из пищевода в желудок.