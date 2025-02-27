Московские врачи спасли ребенка, подавившегося суповой костью

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи-эндоскописты детской больницы имени Сперанского спасли четырехлетнего мальчика, подавившегося суповой костью, передает телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

Инцидент произошел, когда ребенок ел гороховый суп. После того как он поперхнулся и закашлялся, родители вызвали скорую помощь.

В Минздраве уточнили, что в стационар мальчик поступил с тошнотой и хрипами, которые были слышны на расстоянии. Его сразу же направили на диагностическую бронхоскопию, которая показала обилие рвотных масс в обоих легких.

"Вначале мы очистили дыхательные пути от фрагментов пищи, затем с помощью оптических щипцов с первой попытки извлекли достаточно внушительный кусок кости размером 1 на 1,5 сантиметра", – рассказала врач-эндоскопист Алиса Педченко.

По ее словам, обычно у детей и взрослых инородные предметы попадают в правый бронх, а в данном случае он оказался в устье левого главного бронха. Причем из-за кашля острая косточка поцарапала слизистую бронха пациента.

"Поэтому после извлечения инородного предмета мальчику назначили антибактериальную терапию", – уточнила она.

Следом ребенку выполнили контрольную бронхоскопию, в рамках которой врачи оценили состояние слизистой. Также специалисты исключили вероятность образования рубцов, воспалительного процесса, сужения в месте травмы или повреждения ткани.

"К счастью, обошлось без осложнений, ребенок с хорошим прогнозом выписан домой", – заключила Педченко.

Ранее в Уфе врачи городской больницы обнаружили червяка-паразита на нижнем веке левого глаза у 40-летней пациентки. Женщина обратилась в больницу с жалобами на ощущение "движения" в глазу и уплотнение в области нижнего века.

Обнаружив подкожное образование извилистой формы, медики оперативно удалили гельминт и восстановили целостность века. После операции женщину отправили в инфекционную больницу для обследования и определения вида паразита.