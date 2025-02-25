Врачи в Уфе обнаружили червя-паразита в глазу пациентки

Фото: телеграм-канал "Минздрав Башкортостана"

Врачи больницы № 8 в Уфе обнаружили червяка-паразита на нижнем веке левого глаза у 40-летней пациентки. Об этом сообщает пресс-служба башкирского министерства здравоохранения.

Женщина обратилась в больницу с жалобами на ощущение "движения" в глазу и уплотнение в области нижнего века. В результате медиками было найдено подкожное образование извилистой формы. При этом врачи предположили, что это был паразит.

В результате медики оперативно удалили гельминт и восстановили целостность века. После операции женщину отправили в инфекционную больницу для обследования и определения вида паразита.

Ранее врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли двухлетнего ребенка, у которого в дыхательных путях застрял кусок курицы. Мама мальчика рассказала, что сын подавился мясом, но сразу откашлялся, поэтому опасений у нее это не вызвало. Однако на следующий день появились жалобы на различные симптомы.

В результате ребенок и мать были доставлены в больницу с подозрением на ОРВИ, бронхит и пневмонию. Врачи сделали рентген грудной клетки, который показал левостороннюю пневмонию. Специалисты заподозрили, что причиной стало инородное тело в дыхательных путях. С помощью аспирационной тяги кусок мяса достали и после этого мальчик смог свободно дышать.

