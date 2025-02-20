Московские врачи вытащили кусок курицы из бронхов двухлетнего ребенка

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

В Москве врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли двухлетнего ребенка, у которого в дыхательных путях застрял кусок курицы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

По данным ведомства, мальчик поступил в инфекционное отделение с жалобами на кашель, одышку, "свистящее" дыхание и повышенную температуру тела. Как рассказала мама ребенка, во время праздничного дня, когда она готовила еду, сын подавился курицей и стал кашлять, но сразу откашлялся, поэтому опасений у нее это не вызвало.

Однако на следующий день появились жалобы на различные симптомы. Мать мальчика обратилась в поликлинику по месту жительства, где они лечились амбулаторно.

На четвертый день бригада скорой помощи доставила ребенка и маму в больницу с подозрением на ОРВИ, бронхит и пневмонию. В приемном отделении медики сделали рентген грудной клетки, который показал левостороннюю пневмонию.

Специалисты заподозрили, что причиной стало инородное тело в дыхательных путях. С помощью аспирационной тяги кусок мяса достали. Затем бронхи обработали, и мальчик смог свободно дышать, рассказали в Депздраве.

Ранее столичные врачи прооперировали девочку с опухолью, выдавливающей глаз. Образование возникло в результате активного кровоснабжения из глазной и верхнечелюстной артерий. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребенку удалось сохранить зрение и подвижность глаза.