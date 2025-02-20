20 февраля, 10:37Общество
Московские врачи вытащили кусок курицы из бронхов двухлетнего ребенка
Фото: телеграм-канал "Московская медицина"
В Москве врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли двухлетнего ребенка, у которого в дыхательных путях застрял кусок курицы. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба столичного Депздрава.
По данным ведомства, мальчик поступил в инфекционное отделение с жалобами на кашель, одышку, "свистящее" дыхание и повышенную температуру тела. Как рассказала мама ребенка, во время праздничного дня, когда она готовила еду, сын подавился курицей и стал кашлять, но сразу откашлялся, поэтому опасений у нее это не вызвало.
Однако на следующий день появились жалобы на различные симптомы. Мать мальчика обратилась в поликлинику по месту жительства, где они лечились амбулаторно.
На четвертый день бригада скорой помощи доставила ребенка и маму в больницу с подозрением на ОРВИ, бронхит и пневмонию. В приемном отделении медики сделали рентген грудной клетки, который показал левостороннюю пневмонию.
Специалисты заподозрили, что причиной стало инородное тело в дыхательных путях. С помощью аспирационной тяги кусок мяса достали. Затем бронхи обработали, и мальчик смог свободно дышать, рассказали в Депздраве.
Ранее столичные врачи прооперировали девочку с опухолью, выдавливающей глаз. Образование возникло в результате активного кровоснабжения из глазной и верхнечелюстной артерий. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Ребенку удалось сохранить зрение и подвижность глаза.
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