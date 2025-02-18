Московские врачи спасли младенца, проглотившего ключ-скрепку от сим-карты

Фото: depositphotos/wedmov

11-месячная девочка поступила в Детскую больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского после того, как проглотила ключ-скрепку от сим-карты. Врачи помогли избавить ее от инородного предмета в желудке, сообщила пресс-служба учреждения.

Мама ребенка рассказала, что девочка взяла скрепку в рот, проглотила ее и тут же закашлялась. Родители поспешили вызвать скорую помощь.

Врачи сделали рентген и выявили, что инородный предмет проскользнул в желудок. В связи с этим медики решили сделать маленькой пациентке очистительную клизму. В результате ключ-скрепка смогла покинуть организм ребенка без других вмешательств, и девочку выписали из больницы.

В связи со случившимся представители клиники напомнили молодым родителям о правиле "вытянутой руки", которое означает, что дети до двух-трех лет должны постоянно находиться от взрослых именно на таком расстоянии.

Также врачи призвали ограничивать доступ ребенка к мелким предметам и деталям. Кроме того, необходимо оставаться осторожными и при кормлении, когда дети едят твердую пищу. Они могут легко подавиться большим куском. Особую аккуратность нужно соблюдать с яблоками, морковью, орехами и сушками.

Ранее хирурги Детской клинической больницы имени З. А. Башляевой спасли восьмилетнюю девочку, которая проглотила 46 магнитных шариков. Мать пациентки рассказала, что ее дочь заболела три дня назад в поездке. Лишь после возвращения домой девочка призналась, что в путешествии ей стало скучно и она глотала блестящие шарики.

