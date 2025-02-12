Врачи в Подмосковье спасли мальчика, проглотившего иголку

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Врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 6-летнего мальчика, который проглотил иголку. Об этом сообщает на сайте пресс-служба подмосковного Минздрава.

По информации ведомства, ребенка с жалобами на боль в животе доставила в медучреждение бригада скорой помощи. Во время гастроскопии медики заметили иглу, которая зафиксировалась острым концом в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки, рассказала врач-эндоскопист Зоя Голикова.

По ее словам, для извлечения иглы использовались биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент "Крокодил". Малоинвазивное вмешательство длилось полчаса и прошло успешно.

Иголка не успела причинить серьезного вреда мальчику, его выписали домой уже на следующий день, добавили в пресс-службе.

Ранее подмосковные врачи спасли 43-летнюю женщину, наступившую на ржавый гвоздь. В результате травмы у нее развились флегмона и гангрена. Курс лечения длился три месяца, медики смогли остановить распространение инфекции. Пациентку уже выписали из поликлиники.