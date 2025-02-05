В Подмосковье врачи извлекли из руки мужчины 25-сантиметровый тромб

Фото: Минздрав Московской области

В Долгопрудном врачи спасли пациенту руку, удалив из нее тромб длиной 25 сантиметров. Мужчина пожаловался на полное онемение правой руки, боли в области плеча и шеи и вспышки в глазах, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

У пациента обнаружили сгусток тромболитической массы, закупоривший сосуды от плеча до шеи. Вероятно, это произошло из-за неправильного питания, нарушения внутреннего метаболизма или избыточной массы тела. Операция по извлечению тромба длилась 1,5 часа.

"Мы удалили тромб с помощью специального баллона, который, расправившись, контролируемо продвинул сгусток далее по сосуду к разрезу в районе локтевого сгиба. Там мы зацепили его специальным крючком и благополучно извлекли", – рассказал сосудистый хирург Михаил Пырля.

Сгусток крови грозил мужчине ампутацией руки, а в случае отрыва его части и попадания в мозг он мог умереть, отметил врач. В настоящее время функции руки пациента полностью восстановлены, он вернулся домой на амбулаторное лечение.

Ранее хирургам Мытищинской больницы удалось прооперировать 65-летнего мужчину с полной непроходимостью сосудов от брюшной аорты до стоп. Пациент поступил в больницу с сильной болью в ногах, которая не отступала даже после приема обезболивающих лекарств. При осмотре медики выявили отсутствие пульса в обеих ногах.

В конце января хирурги Ногинской больницы удалили пациентке 35-сантиметровую опухоль матки. Женщина пожаловалась на боль в животе, его увеличение и кровотечение. Во время обследования у нее нашли опухоль матки весом более трех килограммов.