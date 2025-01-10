10 января, 14:29Общество
Подмосковные врачи удалили женщине редкую почти 40-сантиметровую опухоль
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Врачи Мытищинской областной больницы спасли 45-летнюю глухонемую женщину, у которой была выявлена редкая почти 40-сантиметровая опухоль. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
По данным ведомства, женщина поступила в медучреждение с жалобами на боль в районе малого таза, нарушение стула и мочеиспускания. В результате у нее обнаружили крупную опухоль в форме яйца, которая оказывала давление на мочевой пузырь, прямую кишку и другие органы малого таза. В связи с этим было принято решение о проведении операции.
В министерстве уточнили, что доброкачественная опухоль выросла отдельно от внутренних органов пациентки и состояла из мышц. Такие новообразования, по словам заведующего хирургическим отделением Игоря Модина, встречаются редко и называются внеорганными. По мнению врачей, подобные новообразования могут развиваться из зачатков соединительной ткани эмбриона и долгое время никак себя не проявлять. Иногда они становятся злокачественными.
Модин отметил, что хирурги должны были удалить опухоль так, чтобы не травмировать находящиеся рядом жизненно важные органы. В результате после успешного проведения 1,5-часовой операции врачи смогли восстановить функции мочевого пузыря и кишечника, а также вернуть женщину к нормальной жизни.
Период реабилитации, как утверждает заведующий хирургическим отделением, прошел без осложнений, поэтому пациентка была выписана домой на амбулаторное лечение.
Ранее врачи спасли трехлетнюю девочку из Кабардино-Балкарии с огромной опухолью брюшной полости. Новообразование сдавливало желудок и кишечник.
Ребенку провели около шести курсов химиотерапии, чтобы медики собрали ее стволовые клетки для последующей пересадки. Затем врачи приступили к 14-часовой операции по удалению опухоли. Хирургам удалось устранить свыше 95% от объема всего новообразования.
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