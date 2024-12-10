10 декабря, 12:03Общество
Подмосковные врачи спасли 23-летнюю девушку с крупным тромбом в мозге
Фото: 123RF/tasharo
Хирурги Воскресенской больницы спасли 23-летнюю пациентку, в мозгу которой был найден 10-сантиметровый тромб, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Девушка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии. У нее были нарушены сознание, речь и подвижность конечностей. Врачи провели обследование, в ходе которого выявили венозный инфаркт и отек головного мозга. Причиной патологии послужил тромб, закупоривший участок вены. Выяснилось, что он сформировался в организме девушки в связи с приемом гормональных лекарств.
Изначально медики приняли попытку растворить тромб, прибегнув к специальным препаратам, но это не помогло. В связи с этим было решено провести девушке экстренную операцию.
"Для этого через небольшой прокол в вене в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в головном мозге и с помощью специальных инструментов под рентген- и видеоконтролем извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Он полностью перекрывал отток венозной крови из головного мозга", – рассказала заведующая региональным сосудистым центром Гурген Айвазян.
На проведение операции врачам потребовалось 1,5 часа. Она завершилась успешно. При этом было решено не применять в ходе нее общий наркоз.
Действия медиков позволили восстановить кровообращение пациентки в мозге и уменьшить отек.
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