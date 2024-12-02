Подмосковные врачи удалили ребенку опухоль челюсти, состоящую из тканей зуба

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

Врачи детского клинического центра имени Рошаля удалили 9-летнему мальчику опухоль, которая появилась в области верхней челюсти. Образование состояло из тканей зуба, сообщается в телеграм-канале организации.

Эта опухоль оказалась доброкачественной. По данным медиков, подобная патология является врожденной. Врачи поставили пациенту диагноз "цементома верхней челюсти".

Операция по удалению образования длилась более часа. В ходе нее врачи удалили опухоль вместе зубом, воспользовавшись пьезоскальпелем.

"В области вмешательства находится вторая ветка тройничного нерва, поэтому очень важно не нарушить контуры средней зоны лица. Наши врачи с этим успешно справились, чувствительность лица сохранена", – указали представители медучреждения.

В данный момент ребенок проходит восстановление, оставаясь в стационаре, однако медики уже готовят его к выписке.

Ранее врачи медцентра Рошаля спасли двухгодовалого мальчика со скоплением лимфы на шее. Ребенок поступил в медцентр с асимметрией лица и шеи. В ходе обследования у него выявили доброкачественную опухоль, при которой сдавливается яремная вена и сонная артерия. Из-за этого у мальчика нарушился отток лимфы в области головы и шеи.