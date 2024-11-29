В Москве врачи прооперировали отказавшуюся от химиотерапии ради родов женщину

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Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского провели операцию пациентке, которая решила отказаться от химиотерапии, чтобы родить четвертого ребенка. Об этом НИИ сообщил в своем телеграм-канале.

На седьмом месяце беременности женщина обнаружила на груди злокачественное образование. Однако она отказалась от процедур, чтобы родить, что привело к развитию метастазов в шейных позвонках.

Операцию провели в три этапа, которые заняли полтора месяца. Каждый этап был зафиксирован медиками.

"Сейчас Розалия уже дома, рядом со своей дружной семьей", – подвели итог лечения специалисты.

Ранее врачи Раменской больницы провели операцию 14-летнему подростку с резаной раной спины. По информации регионального Минздрава, ребенок получил травму, когда упал на свой рюкзак, внутри которого находилась стеклянная бутылка, из-за чего один осколок врезался ему в спину.

Во время хирургического вмешательства медики вытащили осколок. Подросток уже выписан из медучреждения.