Московские врачи вылечили мужчину, у которого моча вытекала из прямой кишки

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Врачи городской клинической больницы № 24 вылечили пациента, у которого моча неконтролируемо вытекала из прямой кишки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Проблема у 59-летнего мужчины возникла много лет назад, когда ему диагностировали опухоль сигмовидной кишки, прорастающей в стенку мочевого пузыря. Из-за этого у него образовался свищ (сообщение) между мочевым пузырем и кишечником, моча из мочевого пузыря вытекала в кишку.

Операция проходила в два этапа. В результате пациенту полностью восстановили функцию нормального мочеиспускания и каловыделения. Он вернулся к полноценной жизни без каких-либо ограничений и избавился от неудобств и рисков.

Ранее врачи филиала № 2 Балашихинской больницы удалили 20-летней девушке опухоли на ушах, которые появились на месте проколов от пирсинга.

Пациентка поступила в отделение оториноларингологии и пожаловалась на новообразования и зуд ушей. Медики провели диагностику и выяснили, что причиной стали келоидные рубцы – доброкачественные новообразования, которые разрастаются из соединительной ткани.