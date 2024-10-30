Подмосковные врачи удалили пациентке гигантскую опухоль размером с тыкву

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Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили опухоль весом 18 килограммов 66-летней женщине, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка обратилась в больницу с жалобами на боли в животе, невозможность лежать на спине, тошноту, изжогу, а также на затрудненное дыхание и мочеиспускание. В ходе диагностики врачи выявили у нее крупную миому матки размером средней тыквы. В ведомстве подчеркнули, что женщина наблюдала за ростом живота на протяжении 20 лет, но не обращалась к докторам за помощью.

"В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 сантиметров в диаметре и весом 18 килограммов. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная", – рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

По ее словам, без необходимой медицинской помощи пациентка могла погибнуть.

Врачи областного онкодиспансера напомнили, что женщинам необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у акушера-гинеколога, даже если ее ничего не беспокоит.

Ранее врачи Зарайской больницы удалили женщине опухоль плеча, размеры которой стали сопоставимы с мячом для пилатеса. По данным министерства, новообразование у 56-летней пациентки росло в течение двух лет и не вызывало боли. После гистологических исследований, которые исключили онкологию, медики решили провести операцию.