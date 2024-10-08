Подмосковные врачи достали из артерии мужчины 50-сантиметровый тромб

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Врачи Коломенской больницы достали у мужчины из артерии 50-сантиметровый тромб, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

64-летний мужчина поступил в больницу со слабостью, онемением ноги и болью в пальцах стопы. После проведения диагностики доктора выявили у него массивный тромб в артерии на уровне бедра и голени, который грозил пациенту ампутацией конечности, а также летальным исходом. Поэтому откладывать операцию было невозможно.

"Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Извлеченный тромб был длиной более 50 сантиметров и закрывал просвет артерии от бедра до стопы", – отметил заведующий Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктор Григорьев.

Отмечается, что операция прошла успешно. Хирургам удалось восстановить кровоснабжение и чувствительность ноги. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

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