Подмосковные хирурги удалили женщине 15-сантиметровую опухоль слюнной железы

Фото: телеграм-канал "Московский областной онкологический диспансер"

Хирурги Московского областного онкологического диспансера прооперировали 74-летнюю пациентку с редкой злокачественной 15-сантиметровой опухолью слюнной железы. Об этом подмосковный Минздрав сообщил на сайте.

По данным министерства, новообразование находилось в левой околоушной области. Долгое время женщина не обращалась за медпомощью, но когда опухоль достигла больших размеров, прибегнула к помощи врачей. Проведенная диагностика показала, что у нее рак левой околоушной слюнной железы. Подобные новообразования встречаются редко, подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, заведующий отделением опухолей головы и шеи № 8 Андрей Голубцов рассказал, что при раке околоушной слюнной железы операция представляет определенные сложности, так как через железу проходит лицевой нерв, контролирующий работу мимических мышц. Специалист уточнил, что хирурги удалили пациентке опухоль, неврологической симптоматики нет.

Врач объяснил, что доброкачественные и злокачественные опухоли на начальных стадиях проявляются как небольшие узелки под кожей. Они медленно растут и обычно не болят, но при достижении определенного размера могут вызвать проблемы.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и выписана под наблюдение врача-онколога в поликлинике.

Ранее подмосковные врачи прооперировали 17-летнюю пациентку. Они удалили у нее 7-килограммовую опухоль-тератому. Она на 80% состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани. Хирургическое вмешательство прошло успешно, репродуктивная функция девушки сохранена. Ее уже выписали из больницы.