Подмосковные врачи прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра

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Врачи Люберецкой больницы провели операцию 103-летней женщине, которая упала дома и сломала бедренную кость с левой стороны. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Пациентке соединили костные отломки и скрепили их прочными биосовместимыми конструкциями. Операция длилась 35 минут, рассказал травматолог-ортопед стационара № 1 Люберецкой областной больницы Владимир Арзамазов.

По его словам, перелом бедра для пожилых людей – катастрофическая и угрожающая жизни травма, поскольку, если вовремя не провести операцию, человек больше не встанет: могут присоединиться вторичные инфекции, появятся пролежни и другое. Арзамазов отметил, что в Люберецкой больнице таким пациентам проводят операции в течение первых 48 часов, а большинство – в первые сутки после получения травмы.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали домой.

Ранее микрохирурги больницы имени Ерамишанцева прооперировали 44-летнего пациента. Мужчине на руку упала рельса и перерубила кость. Четыре пальца были повреждены. В результате хирургического вмешательства медики смогли спасти руку пострадавшему.