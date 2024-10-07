Врачи в Москве удалили новорожденной девочке опухоль во рту

Фото: комплекс социального развития Москвы

Столичные врачи спасли новорожденную с опухолью в ротовой полости, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что специалисты Перинатального центра ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой успешно выполнили беременной женщине кесарево сечение, чтобы предотвратить возможное удушье у ребенка при родах. На операции присутствовали хирурги Морозовской детской больницы, которые уже на следующий день удалили у девочки новообразование.

"В перинатальных центрах столицы мы уделяем отдельное внимание москвичкам, которым нужна специализированная помощь: от планирования беременности до наблюдения во время послеродового периода. Практика показывает, что в критических ситуациях правильно организованная медицинская логистика и эффективное мультидисциплинарное взаимодействие позволяет быстро реагировать и спасать жизни", – отметила Ракова.

По ее словам, обнаружить врожденный порок развития плода врачи смогли благодаря современным методам диагностики. Речь идет об опухоли ротовой полости, создававшей риск удушья у ребенка.

Значительно повысить успех лечения такого заболевания позволяет своевременная пренатальная диагностика, а также привлечение мультидисциплинарной команды специалистов, которые могут восстановить дыхание у новорожденного с помощью интубации трахеи под контролем видеоларингоскопии.

На оперативное родоразрешение пациентки в перинатальный центр ГКБ № 31 пригласили оториноларинголога, анестезиолога-реаниматолога и челюстно-лицевого хирурга из Морозовской больницы.

Операция прошла успешно – на свет появилась девочка весом 3 625 граммов и ростом 55 сантиметров. На следующий день врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Морозовской детской больницы провели операцию по удалению опухоли – эпулиса. Это доброкачественное образование, которое развивается на десне из альвеолярного отростка верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти.

В зависимости от скорости роста, размера и локализации она может помешать глотанию и заблокировать дыхательные пути ребенка. На восьмой день жизни младенца с мамой выписали из больницы. Сейчас они наблюдаются в амбулаторном режиме. Результаты гистологического исследования показали, что новообразование имеет доброкачественную природу.

Ранее хирурги Морозовской детской больницы провели операцию 16-летней девочке, у которой в желудке был комок волос. Оказалось, что ком занял почти весь объем желудка и двенадцатиперстной кишки. После успешно проведенной операции спустя 12 дней пациентка была выписана, а родителей призвали сделать подростку короткую прическу.