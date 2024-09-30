Подмосковные врачи исправили врожденную косолапость у трехлетнего ребенка

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В Подмосковье прооперировали трехлетнего мальчика с врожденной косолапостью. За его состоянием с рождения наблюдали врачи из Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, сообщает телеканал "360".

Для лечения пациента врачи сначала провели курс гипсования по методу Понсетти. Однако из-за врожденных патологий произошел рецидив, из-за чего ребенку потребовалась операция.

"Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная", – рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

В процессе операции врачи удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения и выровняли рельефы, чтобы восстановить баланс работы мышц ноги.

После операции мальчика выписали и направили домой проходить период реабилитации, после которого врачи снимут гипсовую повязку и продолжат лечение.

Ранее врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) успешно прооперировали 15-летнего подростка, который повредил позвоночник в результате тяжелого эпилептического приступа. После операции мальчик продолжил лечение в нейрохирургическом отделении. Врачи подобрали для него эффективную схему противосудорожной терапии, которая смогла уменьшить частоту приступов.