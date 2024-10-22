Подмосковные хирурги удалили женщине опухоль плеча размером с мяч для пилатеса

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Врачи Зарайской больницы удалили женщине опухоль плеча, размеры которой стали сопоставимы с мячом для пилатеса. Об этом пресс-служба регионального Минздрава сообщила на сайте.

По данным министерства, новообразование у 56-летней пациентки росло в течение двух лет и не вызывало боли. После гистологических исследований, которые исключили онкологию, медики решили провести операцию.

Заведующий хирургическим отделением Павел Комаров рассказал, что в течение часа хирурги удалили опухоль и восстановили нормальное положение плеча женщины. Операция прошла без осложнений, а гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер новообразования.

Сейчас пациентка уже выписана домой под амбулаторное наблюдение врача.

Ранее врачи Коломенской больницы вытащили из артерии 64-летнего мужчины 50-сантиметровый тромб. Он грозил пациенту ампутацией ноги, а также летальным исходом. Во время хирургического вмешательства медики удалили тромб специальным катетером с баллончиком, чем удалось восстановить кровоснабжение и чувствительность конечности.