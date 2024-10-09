Пациентке в Москве удалили новообразование размером с грецкий орех

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские врачи удалили 19-летней девушке новообразование размером с грецкий орех. Проблему пациентка обнаружила на затылке и обратилась к врачу поликлиники, который посоветовал немедленное операционное вмешательство, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Депздрава Москвы.

Операция не требовала длительного пребывания в больнице, поэтому девушку направили в стационар кратковременного пребывания ГКБ имени Кончаловского. Хирургическое вмешательство заняло около 20 минут, через несколько часов пациентка отправилась домой.

Через три дня девушка пришла на повторный осмотр, где врачи убедились, что заживление проходит нормально. Спустя еще две недели рана практически полностью зажила, волосяной покров постепенно восстанавливается, уточнили в ведомстве.

Как показало гистологическое исследование, новообразование было доброкачественным, а значит, жизни девушки ничего не угрожает.

Выявленная патология – это венозная гемангиома, или сосудистая гиперплазия. Она возникает из-за аномального развития кровеносных сосудов еще в период внутриутробного развития человека. А в определенный период сосудистые ткани начинают разрастаться. Предотвратить появление новообразования невозможно, однако важно как можно скорее удалить опухоль, чтобы не допустить травм и кровотечения, предупредили в Депздраве.

Ранее подмосковные хирурги достали у 64-летнего мужчины из артерии 50-сантиметровый тромб. Он грозил пациенту ампутацией ноги, а также летальным исходом. В ходе операции врачи удалили тромб специальным катетером с баллончиком, чем удалось восстановить кровоснабжение и чувствительность конечности.