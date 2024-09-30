Врачи Подмосковья спасли женщину, у которой три дня шло внутреннее кровотечение

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Специалисты Видновского перинатального центра спасли жизнь пациентке, которая три дня терпела внутреннее кровотечение и не обращалась за медицинской помощью. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медицинское учреждение поступила 41-летняя женщина в тяжелом состоянии. Она терпела боль в животе три дня. В результате обследования выяснилось, что все это время она страдала от внутреннего кровотечения.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, у пациентки была тяжелая степень анемии, и ей требовалась срочная операция.

"Гемоглобин был 29 граммов на литр при норме в 120. Из-за тяжести состояния потребовалась ее подготовка к операции в отделении реанимации и интенсивной терапии. В ходе хирургического вмешательства удалили 10-сантиметровую миому весом 500 граммов", – рассказали в ведомстве.

Операция прошла успешно, при этом врачи сохранили гормональную функцию женщины. Кровопотерю восполнили за счет возврата пациентке собственной крови после очистки на специальном аппарате. Вскоре женщину выписали из больницы под наблюдение врача.

Ранее врачи Видновского перинатального центра выходили новорожденного весом меньше килограмма. Беременная жительница Домодедова поступила в центр на сроке 29 недель с преждевременной отслойкой плаценты. В результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 990 граммов и ростом 38 сантиметров. Более 20 дней ребенок пробыл в реанимации под контролем детских анестезиологов-реаниматологов.