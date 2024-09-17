Подмосковные врачи выходили новорожденного весом 990 граммов

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Врачи Видновского перинатального центра выходили новорожденного весом меньше килограмма. Об этом сообщает телеканал "360".

Беременная жительница Домодедова поступила в центр на сроке 29 недель с преждевременной отслойкой плаценты. В результате кесарева сечения на свет появился мальчик весом 990 граммов и ростом 38 сантиметров.

Свыше 20 дней ребенок пробыл в реанимации под контролем детских анестезиологов-реаниматологов. После стабилизации состояния мальчика с мамой перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

Врач-неонатолог Алина Обливанцева рассказала, что в 2 месяца из-за прогрессирования ретинопатии недоношенных ребенка успешно прооперировали в Московском областном перинатальном центре. Сейчас мальчику 2,5 месяца, он уже научился самостоятельно дышать. Более того, он съедает весь объем питания из бутылочки и прикладывается к груди матери, отметила врач.

К выписке мальчик весил 2,6 килограмма и вырос на восемь сантиметров. До трех лет он будет находиться под наблюдением у специалистов отделения катамнеза.

Ранее врачи Коломны спасли недоношенную новорожденную с экстремально низкой массой тела – всего 480 граммов. У матери на 25-й неделе беременности начались самопроизвольные роды. После появления на свет состояние девочки было крайне тяжелым из-за недоношенности и внутриутробной инфекции. Благодаря усилиям специалистов позже вес новорожденной достиг 1 720 граммов.